Nella Fiorentina volano gli stracci: Antognoni è solo l’ultimo caso

This is the end

"This is the end” cantavano i Doors. La notizia era nell’aria, l’ufficialità è arrivata in un tranquillo venerdì di metà estate: Giancarlo Antognoni lascia la Fiorentina. L’Unico Dieci ha rifiutato il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile propostogli dal club viola. L’ex club manager l’ha considerato un ridimensionamento rispetto a quello che ha rappresentato per la società gigliata e Firenze. E’ una rottura dura e cruda. Antonio e la Fiorentina non si sono risparmiati a suon di botta e risposta. Insomma: volano gli stracci. Non una novità nella storia recente del club di viale Fanti. Targato Della Valle o Commisso non fa differenza.