Bucchioni: “Stadio? Stanno facendo perdere la pazienza a Commisso e un’occasione a Firenze”

Di seguito un estratto del commento di Enzo Bucchioni ai microfoni del Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno:

Se a Bergamo farei giocare Ribery? Dipende da come sta atleticamente ma soprattutto mentalmente. Da quanto mi risulta c’è stato un confronto con Prandelli che deve cercare di recuperarlo. Il problema di Ribery è mentale: ha la famiglia in Germania, lui è qui da solo, non ha il pubblico che gli dà l’adrenalina giusta, ha bisogno del calore della gente che lo ferma per strada. Possiamo dirlo? Si è un po’ smarrito. Questa solitudine ha sicuramente inciso sulle prestazioni. A Bergamo mi aspetto un’Atalanta che aggredisce, se ci sono spazi io un giocatore come Ribery lo metto perché può fare la giocata; il problema suo è quando non ci sono spazi, quando lo raddoppiano. Lo stadio? Oggi si può intervenire su tutto, la tecnologia permette di fare cose che prima non si potevano fare. Credo che al mondo non ci sia nulla di intoccabile, bisogna trovare un’intesa. Commisso ha ragione, gli stanno facendo perdere la pazienza ed è Firenze che così rischia di perdere una grossa occasione.