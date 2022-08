Bocci: “Quarta preoccupante, errori da dilettante. Barak meglio di Bajrami”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha preso la parola ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: "In questo momento, anche se per l'età preferirei Bajrami, punto su Barak. Mi convince di più in tutto il resto e la Fiorentina ha bisogno anche di esperienza. Cremonese? Ho visto delle disattenzioni difensive inaccettabili. La prestazione di Quarta è preoccupante, ha commesso degli errori da dilettante. Non mi capacito della sua involuzione".