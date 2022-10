Biraghi: “Dimostrato di poter battere l’Atalanta. Vi spiego le difficoltà”

L'attualità viola ma anche la carriera in azzurro ed il rapporto con Firenze. C'è un po' di tutto nell'intervista rilasciata dal capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi al media polacco Przeglądowi Sportowemu Onet. Queste le parole del terzino sinistro: "Penso che siamo pronti a migliorare i nostri risultati. Già nell'ultima partita giocata in casa contro l'Hellas Verona - sottolinea Biraghi - abbiamo mostrato un volto diverso. Siamo stati più attenti, concentrati per tutta la partita e abbiamo guadagnato tre punti meritatamente. A Bergamo dovremmo giocare a quel livello. Le difficoltà? Dopo tanti anni di assenza, ci siamo qualificati per le coppe europee, per la Conference League. Giochiamo ogni tre giorni, non eravamo abituati. Non ci siamo allenati normalmente, abbiamo perso molte energie fisiche e soprattutto psicologiche. Questo ci ha portato a commettere molti errori nell'ultimo periodo e di conseguenza abbiamo perso diverse partite. D'altra parte la squadra è riuscita comunque a creare molte opportunità in attacco".