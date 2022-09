Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni: gli undici di Gasperini e Italiano

Riparte il campionato, quello della Fiorentina fa tappa a Bergamo. Domenica 2 ottobre, alle ore 18, la squadra di Italiano giocherà al "Gewiss Stadium", dove troverà un pubblico molto caldo ad attenderla. La trasferta, valida per l'8° di Serie A è di quelle insidiose, oltretutto vista la lunga astinenza di vittorie lontano dal 'Franchi'. L'Atalanta di Gasperini è in testa al campionato con 17 punti in sette giornate, rispetto ai 9 che ha raggranellato la compagine viola.