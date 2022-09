Italiano/2: “Tridente Kouame-Jovic-Cabral? Una pazzia, ma mai dire mai”

Nazionali attenti agli infortuni? Tutti daranno il massimo per la propria squadra, poi ci sarà tempo per pensare al Mondiale che resta la competizione più importante per un calciatore. Tridente Cabral-Jovic-Kouame? È una pazzia perché devi valutare lo svolgimento di una partita. Ci sono momenti diversi, per un arrembaggio mai dire mai. Titolari e riserve? Per tutti gli allenatori è un dovere preparare al meglio chi non parte per la Nazionale. Abbiamo lavorato in funzione dell'Atalanta, lo abbiamo fatto bene. Ci siamo già tutti, a parte Amrabat che torna oggi, abbiamo due giorni per approfondire il tutto, con il blocco squadra al completo.