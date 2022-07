Aria d’Europa su Firenze: bando agli snobbisti e 100 di questi giorni

Prima l'antipasto, il viaggio in Austria che oggi segnerà l'inizio della seconda fase del ritiro viola, poi il piatto forte: l'attesissimo ritorno della Fiorentina in campo internazionale dopo la lunga astinenza iniziata nel lontano febbraio 2017. Tra i tifosi viola, a partire dai nostri lettori, la voglia di Europa si respira a pieni polmoni. E se gli assaggi contro Galatasaray (31/07), Qatar (03/08) e Betis (06/08, a Siviglia) saranno l'occasione per assaporare di nuovo il clima delle sfide oltre confine e testare gli automatismi della nuova Fiorentina di Italiano, dal 18 agosto, con l'andata dei play off di Conference League, si farà sul serio. Alla faccia degli 'snobbisti' dell'ultima ora, forse gli stessi - come la maggior parte dei tifosi viola - che nelle ultime cinque stagioni hanno vissuto le gare infrasettimanali di coppa con un pizzico di malinconia. Non è Champions, neanche E.L., ma finalmente torniamo a vivere quelle emozioni che solo l'Europa sa regalare.