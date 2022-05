Conference League – Play off: la Fiorentina conoscerà l’avversaria l’11 agosto

Il quadro aggiornato delle qualificazioni alla fase finale di UEFA Europa Conference League per quello che concerne il percorso "piazzate"

La Fiorentina ha conquistato il diritto di partecipare al play off di UEFA Europa Conference League 2022-23 che si terra il 18 ed il 25 agosto 2022 con gare di andata e ritorno. La squadra viola è stata inserita nel "percorso delle piazzate" e si giocherà l'accesso alla terza competizione continentale insieme ad altre 33 squadre. Il sorteggio delle 17 gare valide per il play off è previsto per martedì 2 agosto, ma dovremo aspettare fino all'11 agosto (giorno in cui si giocheranno le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione) per conoscere il nome dell'avversaria della Fiorentina che, attualmente, ha anche buone probabilità di essere inserita fra le 17 teste di serie. In questo momento le squadre sicure di disputare il play off "piazzate"di Conference League sono le seguenti: Fiorentina (ITA), Colonia (GER) e Nizza (FRA). Ricordiamo che nessuna squadra si qualifica direttamente alla fase finale di Conference League -> LEGGI IL CALENDARIO CON TUTTE LE GARE UFFICIALI PREVISTE NEL MESE DI AGOSTO