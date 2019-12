Ancora Montella: “Ho avuto risposte importanti, contento per Terracciano. Vlahovic…”

L’allenatore viola Vincenzo Montella ha parlato in sala stampa al termine di Fiorentina-Cittadella: “Abbiamo iniziato impacciati, poi abbiamo creato tante occasioni. L’espulsione ha condizionato la psicologia della partita, ma la squadra ha dato una risposta caratteriale importante. Ogni giocatore ha dato qualsiasi forma di qualità individuale. Sono contento per Benassi e per me che ho fatto delle scelte coerenti con il nostro obiettivo, che è far crescere i nostri giovani.

Benassi? Ha sofferto molto le scelte di inizio campionato, questa prova me l’aspettavo perché i numeri parlano per lui. È un jolly, oggi ha fatto tre-quattro ruoli, un giocatore utile che qualsiasi allenatore vorrebbe avere. Sottil? Ha avuto una reazione scomposta, oltre misura, che non si fa. Ha sbagliato e lo ha riconosciuto, ha chiesto scusa a me, ai compagni e ai presidente, il caso è rientrato. Dovesse riaccadere sarebbe un altro discorso. Aveva smania di essere protagonista perché aveva giocato poco ultimamente, ma deve avere pazienza come ce l’abbiamo noi.

Terracciano? Sono molto contento per lui. È stata una scelta di mercato ponderata, stasera mi ha dato risposte importanti. Reazione del pubblico alla sostituzione di Sottil? Non devo fare scelte popolari. Ho scelto di togliere Riccardo e non Ghezzal perché Rachid poteva garantirmi più campo.

Questa vittoria dà ossigeno, sarebbe stata difficile da dirigere una mancata qualificazione. Atalanta agli ottavi? Penso al Torino perché ne ho bisogno. Vlahovic ha fatto una grande partita di sacrificio, è un 2000 e un ragazzo che smania e mette ogni energia per spaccare il mondo, deve stare più sereno dopo le occasioni che non concretizza. Le qualità ce le ha, ma ha bisogno di più equilibrio nella gestione della partita. Se Chiesa recupera? Spero di sì, sta spingendo per farlo”.