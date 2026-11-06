I convocati dal ct dell'Italia, Franceschini, per il Mondiale U18: presente anche un giovanissimo talento della Fiorentina
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In vista del Mondiale U18 in Qatar, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre, il ct dell'Italia, Daniele Franceschini, ha stilato la lista dei convocati. Tra i giovani presenti c'è anche il giovane talento classe 2010 della Primavera della Fiorentina, Federico Croci.
La lista dei convocatiPortieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce).
Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma).
Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta).
Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).
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