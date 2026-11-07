I convocati dal ct Manuel Pasquale per le partite della sua Italia U17
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La Nazionale italiana U17, campionato d'Europa in carica, si appresta ad iniziare il suo percorso nelle qualificazioni europpe nel primo turno, in programma dall'11 al 17 novembre in Armenia. Tra gli azzurrini del Commissario Tecnico, Manuel Pasqual, convocati sono presenti anche tre giovani talenti della Fiorentina: il difensore Mattia Barbone, il centrocampista Lorenzo Bernamonte e l'attaccante Fortune Egharevba.
La lista completa
- Portieri: Umberto Costante (Inter), Filippo Rondelli (Atalanta); Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Ghiotto (Juventus), Diego Lucarelli (Inter), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta).
- Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Genoa ), Cristian Norelli (Cremonese), Roberto Scaglione (Parma), Cristian Sorrentino (Milan).
- Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Fortune Erhunmwun Egharevba (Fiorentina), Michele Elena (Lazio), David Furlan (Hellas Verona), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).
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