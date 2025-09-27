Viola News
VIDEO – Ecco la differenza nei cooling break di Pioli e Fabregas

Ecco le sostanziali differenze tra i cooling break di Stefano Pioli e di Fabregas
Oramai la sconfitta della Fiorentina in casa con il Como è archiviata, con la squadra di Pioli proiettata alla sfida di domani con il Pisa (QUI DOVE VEDERLA). A Dazn però, durante il programma tutti in gioco, giornalisti e ospiti in studio, hanno analizzato le sostanziali differenze tra i cooling break di Stefano Pioli e di Fabregas. Qui sotto il video

