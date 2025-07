VIDEO – Fiorentina-Fiorentina Primavera: la goleada dei ragazzi di Stefano Pioli

La Fiorentina di Stefano Pioli batte 8 a 0 la Primavera di Daniele Galloppa. Un match in famiglia che ha mostrato alcune cose interessanti, come la scelta di schierarsi con Gudmundsson alle spalle di Dzeko e Kean. Ha sbloccato tutto Dodò, stuzzicato dallo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa. Poi nel primo tempo si aggiungono le reti di Kean e Dzeko. Nella ripresa, con molti cambi da una parte e dall'altra, Ndour stupisce tutti con una tripletta. Chiude il match Fazzini e una bella galoppata di Sottil.