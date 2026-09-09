Queste le parole del difensore viola classe 2007 al termine del match
VIDEO VN - Angeloni: "Vanoli il tecnico viola che ha impiegato più giovani"
Il capitano della Fiorentina Primavera, Niccolò Turnone, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro l’Atalanta:
Dispiace perché abbiamo lottato fino alla fine della gara, è stato un match deciso dagli episodi, dobbiamo migliorare in tanti aspetti, sicuramente sui calci piazzati. Adesso lasciamoci questa sconfitta alle spalle e testa al campionato. Siamo un gruppo giovane, c’è tanta voglia e buoni prospetti per il futuro, dobbiamo seguire le indicazioni del mister.
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