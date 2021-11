Supercoppa Primavera: decisi luogo e giorno del derby con l’Empoli

La Supercoppa Primavera si giocherà a Empoli il 9 dicembre: sarà derby per la Fiorentina

La prossima Supercoppa Italiana Primavera, che vedrà protagoniste Fiorentina ed Empoli, si giocherà giovedì 9 dicembre al "Castellani". La Lega Serie A ha deciso in queste ore la data del match, che vede di fronte la vincitrice del Campionato Primavera 2020/21 - gli azzurri appunto - e della Coppa Italia di categoria, la Fiorentina di Aquilani. Per i viola, sarà derby in trasferta per provare a prendersi il trofeo sfuggito dodici mesi fa, quando a vincere fu l'Atalanta.