Il tecnico della Roma Primavera (ed ex viola) Federico Guidi ha parlato della partita, tra queste due squadre che sarà giocata domani nella capitale, ai canali ufficiali del club giallorosso. TUTTE LE ULTIME SUL CAMPIONATO PRIMAVERA SU NUMERICALCIO.IT. Ecco le sue parole:
Guidi: "La Fiorentina è la più forte del campionato. Sarà una sfida stimolante"
Guidi: “La Fiorentina è la più forte del campionato. Sarà una sfida stimolante”
Le parole dell'ex allenatore della Primavera viola, oggi alla Roma, sulla gara di domani tra queste due squadre
La Fiorentina è la principale candidata alla vittoria del campionato. Hanno mantenuto lo stesso staff tecnico della scorsa stagione, tenendo così invariato lo stile di gioco. Molti giocatori forti della scorsa annata sono rimasti, ma la società viola ha fatto anche molti investimenti per migliorare ancora. Sarà una sfida bella e stimolante, inoltre questa è stata la passata semifinale Scudetto e sappiamo la forza della Fiorentina. Servirà la migliore Roma possibile per battere un avversario così ostico. Noi siamo in netto miglioramento rispetto alle ultime settimane, ma la squadra viola rimane fortissima.
