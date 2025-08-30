Viola News
Fiorentina Primavera: contro l’Inter in difesa spazio per Kospo

Il nuovo acquisto dei viola, dovrebbe partire titolare domani con la Fiorentina Primavera
Giada Di Stefano

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa si appresta a sfidare, domani alle 11.00 al Viola Park, l'Inter. LA GIORNATA PRECEDENTE

Per quanto riguarda la formazione scelta dal tecnico dei giovani viola, si registra la quasi sicura presenza nella retroguardia gigliata di Eman Kospo, con il difensore bosniaco che si appresta dunque a scendere in campo domani coi baby gigliati. Da centrali appunto Kospo e Sadotti, mentre l'unica altra novità dovrebbe essere l'inserimento di Angiolini al posto di Mazzeo.

PROBABILE FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Montenegro, Deli; Evangelista, Atzeni, Angiolini; Puzzoli. All. Galloppa.

