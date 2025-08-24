Fiorentina Primavera, arriva il primo pari: grande prova di Leonardelli

Protagonista (soprattutto nel bene, ma anche nel male) di casa viola è stato il portiere Leonardelli, che dopo tre parate decisive nel corso della prima frazione (una delle quali alla mezz'ora su un rigore battuto da Zulevic) nella ripresa travolgendo Pallavicini - ha provocato il penalty che è valso il pari del Grifone. Sul dischetto Lafont ha pareggiato i conti, dopo che in avvio di ripresa Mazzeo ( nella foto ) aveva sbloccato la gara sfruttando un perfetto assist di Deli.