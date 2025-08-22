Il futuro di due giovani talenti classe 2007 prende direzioni diverse.
giovanili
Primavera, due destini si separano: Santarelli e Pisani in uscita
Andrea Santarelli, terzino destro di proprietà della Fiorentina, lascia la Primavera per misurarsi col calcio dei grandi. Dopo aver fatto la preparazione al Viola Park, e aver vestito la maglia della Salernitana in Under 17 e quella del Foligno in Under 18, il terzino destro approda al Grosseto, formazione che milita in serie D. Una scelta che testimonia la voglia di crescita e mettersi alla prova in un contesto maturo e competitivo.
Diverso invece il percorso di Diego Pisani, centrocampista da poco 18enne, che continua il suo cammino tra i pari età. Il talento fiorentino passa infatti alla Primavera del Bologna, dove potrà affinare ulteriormente le sue qualità tecniche, restando protagonista in un campionato giovanile di alto profilo. Il destino ha voluto che il calendario regalasse quasi subito un intreccio speciale: nel weekend del 18 Ottobre, Pisani incontrerà, in casa, i suoi ex compagni, coi quali ha condiviso per 8 anni la maglia viola.
