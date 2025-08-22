Primavera, due destini si separano: Santarelli e Pisani in uscita

Andrea Santarelli, terzino destro di proprietà della Fiorentina, lascia la Primavera per misurarsi col calcio dei grandi. Dopo aver fatto la preparazione al Viola Park, e aver vestito la maglia della Salernitana in Under 17 e quella del Foligno in Under 18, il terzino destro approda al Grosseto, formazione che milita in serie D. Una scelta che testimonia la voglia di crescita e mettersi alla prova in un contesto maturo e competitivo.