Antonelli: “Gasperini la mia fonte d’ispirazione. Vi svelo i nostri obiettivi”

Luca Antonelli, vice di Daniele Galloppa in Primavera, si è raccontato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina

Redazione VN 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 11:36)

Luca Antonelli, ex difensore di Milan, Empoli e Monza e oggi vice di Daniele Galloppa nella Primavera viola, si è raccontato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Il nostro obiettivo è quello di migliorare ogni ragazzo che ci viene affidato. Cerco di essere un amico per loro. Vogliamo portare sempre più ragazzi in prima squadra."

L'inizio da allenatore in Primavera — "Ho scelta questa strada perché non volevo allontanarmi dal mondo del calcio. Ho avuto la fortuna che mister Galloppa mi ha chiamato subito dopo aver finito la mia carriera da giocatore. Mi trovo bene con lui e voglio aiutarlo il più possibile."

Fonti di ispirazione? — "Ho avuto la fortuna di avere Gasperini ad allenarmi. Insieme a Mihajlovic sono i due tecnici che a livello umano e calcistico mi hanno dato di più nel corso della mia carriera."

I segreti per raggiungere il calcio professionistico — "I calciatori giovani devono essere soprattutto forti di testa. Difficilmente, una volta andati via dal Viola Park troveranno strutture e attenzioni del genere. Non sarà facile l'inizio per loro, per questo vi dico che la mentalità è fondamentale per arrivare in alto."

La più grande soddisfazione? — "Sicuramente la vittoria della Coppa Italia di due anni fa. In questa stagione proveremo a vincere la Youth League, anche se ovviamente non sarà facile. La più grande delusione è stata la sconfitta in finale dell'anno scorso."