L'esterno offensivo della Fiorentina Primavera, Mevale Kone, arrivato in viola dalla Vigor Senigalli, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina nel consueto appuntamento con Viola Futuro:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS giovanili Primavera, Kone: “Dopo il Viareggio è come tornare a casa. Cosa mi chiede Galloppa”
giovanili
Primavera, Kone: “Dopo il Viareggio è come tornare a casa. Cosa mi chiede Galloppa”
L'esterno offensivo della Fiorentina Primavera Mevale Kone ai canali ufficiali della Fiorentina
Mi trovo benissimo qui alla Fiorentina. Lo scorso anno ho fatto il Torneo di Viareggio con la Fiorentina U18, quindi mi ero già ambientato, diciamo che sono tornato a casa. Peccato per aver perso in Finale, ma è stata una bellissima esperienza ed un bel percorso. Il mio arrivo in Italia è stato destino perché avevo il sogno di fare il calciatore anche se non mi aspettavo di arrivarci così. Ho giocato con il Trecastelli (società dilettantistica marchigiana, ndr) poi sono andato alla Vigor Senigallia e infine sono stato preso dalla Fiorentina. Sono contento del mio percorso fin qui.
Le richieste di Galloppa—
Mi chiede di attaccare la profondità, fare appoggi e come muovermi tatticamente, ogni giorno imparo qualcosa. Mi trovo bene con lui perché mi ricorda anche il mio vecchio allenatore Clementi della Vigor.
Fonte d'ispirazione—
Io ho iniziato come centrocampista perciò mi ispiravo a Modric, ora a Neymar e Ben Arfa, guardo sempre i loro video per imparare.
Obiettivi—
I miei obiettivi sono quelli della squadra con la quale vorrei vincere, l'anno scorso mi è dispiaciuto che la Fiorentina non ci sia riuscita anche se non ero ancora viola. Poi il mio obiettivo è fare gol e assist. E per la carriera? Debuttare in Serie A e restare qua o giocare in Premier ma prima c'è da lavorare perché come dice il mister se sudi avrai sempre la ricompensa di quello che fai.
© RIPRODUZIONE RISERVATA