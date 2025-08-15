Il tecnico della Primavera viola, Daniele Galloppa, in collegamento con Sportitalia, ha parlato del talento under 20 Kouadio, ormai finito nella lente d'ingrandimento di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galloppa su Kouadio: “Pioli è contento di lui. Rimarrà in prima squadra”
news viola
Galloppa su Kouadio: “Pioli è contento di lui. Rimarrà in prima squadra”
Eddy Kouadio è senza dubbio una delle sorprese più importanti del ritiro della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Il suo ex allenatore Galloppa ne ha parlato così
E' un giocatore che pensavo di avere anche quest'anno in rosa, ma da quello che ho capito Pioli lo terrà in prima squadra. Sono molto contento, è partito in ritiro ed ha fatto benissimo. Ho parlato con Pioli ed è molto contento di lui. Kouadio è un giocatore che sul duello è veramente forte è difficilissimo superarlo. Quando è concentrato è un difensore di spessore. So che la prima squadra lo sta guardando in maniera attenta. Starà su e poi vedremo cosa farà
© RIPRODUZIONE RISERVATA