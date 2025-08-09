Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive pianticelle viola Chi è Kouadio, sorpresa a Old Trafford: Pioli ha già il prossimo Comuzzo?

esclusive

Chi è Kouadio, sorpresa a Old Trafford: Pioli ha già il prossimo Comuzzo?

Kouadio
Classe 2006, è in viola dal 2021 ed è anche nel giro delle nazionali azzurre: scopriamo insieme il profilo del terzo di destra cresciuto nelle giovanili
Stefano Fantoni
Stefano Fantoni Redattore 

Nome nuovo, quello di Eddy Nda Konan Kouadio, più semplicemente Eddy Kouadio, difensore classe 2006? No, o almeno non per i più attenti. Perché questo ragazzo fa parte della quotidianità viola tra prima squadra (nei ritiri, ma chissà quest'anno...) e Primavera da un paio d'anni.

Durante il precampionato estivo 2024/25 ha fatto parte della rosa della prima squadra, giocando da subentrato nelle amichevoli con Fiorentina Primavera, Reggiana, Bolton, Montpellier e Grosseto, esperienza ripetuta con Pioli che gli ha dato molto spazio e l'ha preferito a Pablo Marì al momento dell'infortunio di Comuzzo contro il Manchester United.

LEGGI ANCHE

Pratese di origini ivoriane, ha iniziato a giocare nella propria città con Galcianese e Tobbiana 1949, per poi approdare nell'estate del 2021 alla Fiorentina, dove ha fatto tutta la trafila dall'Under 17 fino alla Primavera.

La sua crescita è stata progressiva, passando da semplice comparsa a elemento di peso nella retroguardia gigliata. Da un punto di vista tattico Kouadio è un classico marcatore, dotato di fisico e velocità, bravo nel francobollarsi all'avversario, ma ancora da sgrezzare sotto l'aspetto tecnico.

Nel suo percorso in viola ha giocato da difensore centrale sia a due che a tre, in questo caso da braccetto destro. Nel gennaio 2024 ha debuttato con la nazionale Under 18 dell'Italia e la scorsa estate ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza 2027. Per lui, specie con il ritorno di Pongracic nella zona centrale della difesa a tre, potrebbe esserci spazio coi grandi nel ruolo di alternativa a Comuzzo, mercato permettendo...

Leggi i
commenti
Esclusive: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA