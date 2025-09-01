VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Youth League: ecco il sorteggio. Un’avversaria polacca per i baby viola

I ragazzi di Galloppa affronteranno il Legia Varsavia.
Redazione VN

Si sono svolti presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, i sorteggi del percorso campioni nazionali della UEFA Youth League 2025/26 SU NUMERICALCIO IL FORMAT DELLA YOUTH LEAGUE. La Fiorentina Primavera sfiderà il Legia Warszawa nel preliminare. Ecco il comunicato diramato dalla Fiorentina "I giovani viola, alla loro prima esperienza europea, vedono i polacchi del Legia Varsavia come primo avversario al secondo turno preliminare. L'andata sarà prevista per il 22 ottobre 2025 in Polonia, mentre il ritorno sarà il 5 novembre allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park, casa di tutti i match ufficiali della Primavera viola".

Chi vince tra Legia e Fiorentina sfiderà poi una tra i lettoni del Jelgava, gli islandesi dell'Arukeyri e i greci del PAOK.

