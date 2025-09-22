Fiorentina, primo contratto da professionista per un Primavera

Dalla scuola calcio alla Primavera: Giorgio Puzzoli veste la maglia della Fiorentina fin da bambino ed è uno degli elementi più interessanti della squadra allenata da Daniele Galloppa. Il fantasista viola, che qualche settimana fa si è concesso ai nostri taccuini (QUI L'INTERVISTA), ha firmato il primo contratto da professionista con la società viola.
Una Viareggio Cup da protagonista, persa in finale contro il Genoa ma sulla quale ci sono tre segni indelebili rappresentati dai gol agli ottavi, ai quarti e nelle semifinali, e la maglia numero 10 sulle spalle. Il classe 2006, dopo un buon inizio di stagione che lo ha già visto segnare un gol, si è fermato nelle ultime due gare per infortunio.
Il comunicato ufficiale—
ACF Fiorentina comunica che Giorgio Puzzoli, classe 2006 e attualmente in forza alla Primavera viola, ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2028. La Società si congratula con Giorgio per questo importante traguardo e gli augura le migliori soddisfazioni con la maglia viola
