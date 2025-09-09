Giorgio Puzzoli vede l'Europa. Certo, si tratta di un'Europa ancora di livello giovanile, ma è qualcosa che dalle parti di Firenze nessuno aveva mai assaporato. E proprio l'emozione di varcare coi compagni della Primavera viola nuove frontiere continentali è stata una delle prime sensazioni esplorate nell'intervista esclusiva concessa a Violanews, della quale qui potete leggere un estratto.
Puzzoli a VN: “Dzeko lo avevo al fanta, ora ci ho giocato assieme. Youth League, arrivo!”
Giocherete la Youth League.
C'è grande esaltazione per questa competizione. Non vediamo l'ora di fare trasferte diverse dal solito e provare questa esperienza.
Conosciamo meglio Giorgio Puzzoli: quando e dove hai iniziato a giocare a calcio?
Vicino casa, alla Lanciotto Campi Bisenzio, dove sono rimasto per tre anni. A otto anni mi ha preso la Fiorentina e sono sempre rimasto qua.
Insieme agli altri classe 2006 giocate insieme fin da bambini: cosa rappresenta tutto ciò?
Ci fa esprimere meglio in campo perché ormai ci conosciamo a memoria, sia sul rettangolo verde che fuori. Tra noi del gruppo storico non c'è invidia, tutti vogliamo il bene del compagno perché ormai siamo amici da una vita. È un legame che dà qualcosa in più a noi stessi, all'allenatore e alla squadra.
C'è un allenatore che ha segnato il tuo percorso da giocatore?
Galloppa, ormai mi allena da quasi quattro anni.
Poi, questa estate, è arrivato il ritiro con la prima squadra di Pioli.
Emozione unica e anche inaspettata, fino al giorno prima non sapevo nulla! Esperienza unica giocare in partite ufficiali, seppur solo amichevoli. Condividere l'attacco con Dzeko? Fa strano! Fino a poco tempo prima lo guardavo in tv, magari lo avevo anche al fantacalcio sperando facesse gol.
