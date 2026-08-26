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Arriva un rinforzo per Andreazzoli: ufficiale l'acquisto di Maddalon

Arriva un rinforzo per Andreazzoli: ufficiale l'acquisto di Maddalon

La Fiorentina ufficializza l'acquisto di Lorenzo Maddalon che andrà a rinforzare la Primavera di Aurelio Andreazzoli

Redazione VN
Curva Fiesole

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Arrivano rinforzi per la Primavera di Aurelio Andreazzoli. La Fiorentina ha infatti ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Lorenzo Maddalon dalla Varesina Calcio. Il comunicato del club:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla Varesina Calcio, club militante in Serie D, il portiere classe 2008 Lorenzo Maddalon.

Il portiere si è distinto in maglia rossoblù per qualità e personalità, tanto da aver collezionato 19 presenze in prima squadra da sotto quota.

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