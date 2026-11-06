Le parole di Andreazzoli sul momento della squadra
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L'alleantore della Fiorentina Primavera, Aurelio Anreazzoli, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del prossimo appuntamento di campionato. Queste le sue parole:
Sono dei bravi ragazzi, ci stai bene insieme. Sono attenti, seguono. Tutto quello che proponi prendono e non c'è nemmeno bisogno di consolidarli troppo, perché sono bravi loro stessi a fare su cui lavoriamo. Siamo pressanti, però ci rendiamo conto che poi il gruppo risponde bene, come tale. Cosa mi piace in modo particolare? L'ultima gara noi l'abbiamo giocata mettendo sette giocatori nuovi rispetto alla formazione precedente. È una cosa usuale, la facciamo spesso, però quando poi la squadra risponde sempre nella stessa maniera significa che i ragionamenti sono entrati abbastanza.
Sulla strada intrapresa
Mi confermano che le strade che ho preso in precedenza sono quelle giuste, dove voglio portare la squadra. Loro mi permettono di avere conferme su quello che è il mio pensiero e quello del mio staff. Riusciamo con le proposte che facciamo a portarli dove vogliamo o vicini a dove vorremmo.
Sul gruppo
Abbiamo già parlato di famiglia. Questi risultati stanno dimostrando il lavoro che stiamo facendo, tutti si aggregano volentieri. Non ci sono gruppetti sparsi. Tutto il gruppo gode del piacere di stare insieme. Sono ragazzi apposto, seri, in modo molto particolare. Fanno le cose perché sanno che c'è bisogno di farle. Non fanno fatica a svolgerle.
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