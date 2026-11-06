Le parole dell'allenatore della Fiorentina U18 in vista del prossimo appuntamento
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L'allenatore della Fiorentina U18, Marco Capparella, ha parlato ai canali ufficiali viola dell'ottimo momento della sua squadra, reduce da sei vittorie consecutive in campionato. Queste le sue parole, partendo dalla vittoria con il Verona:
Un'altra bella prestazione, anche se abbiamo vinto al 93'. Abbiamo preso il gol a cinque minuti dalla fine, ma siamo stati veramente bravi. Abbiamo fatto una partita da squadra vera. Dopo l'1-1 siamo stati veramente bravi, i 3 punti servivano per rimanere sopra insieme all'Atalanta. Oltre i 3 punti ho visto una grande crescita dei ragazzi. Questa squadra ha un'anima importante, vogliono fare qualcosa di grande e me lo dimostrano ogni giorno della settimana. Sono contento per quello, sono ragazzi che stanno crescendo veramente tanto e questo fa molto piacere.
Sulle gare con Torino e Lecce
Perché è stata rinviata la gara col Torino? E' stata rinviata perché abbiamo tanti ragazzi convocati nelle nazionali e ci fa veramente piacere. Prepareremo quella con il Lecce in casa. Sono tutte partite belle, ci fa piacere confrontarci in squadre importanti. I ragazzi hanno voglia di ottenere il massimo. La prestazione ti porta al risultato, siamo veramente soddisfatti.
Sui tanti giovani in Nazionale
Fa piacere, perché quando convocano tanti ragazzi in nazionale vuol dire che il lavoro c'è e che i selezionatori vengono a vedere ogni partita. Speriamo di portarne ancora altri.
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