Comincia con una vittoria il percorso dell’Italia Under 18 in Croazia. Ieri, gli Azzurrini di mister Daniele Franceschini hanno superato per 2-1 il Cile nella prima delle quattro amichevoli previste e inaugurano così nel modo migliore il mini-ciclo internazionale.

Una gara combattuta, con l’Italia capace di reagire dopo il pareggio cileno e di trovare nuovamente il vantaggio nella ripresa. A decidere l’incontro è stata la doppietta dell'attaccante del vivaio dell'Atalanta Diego Perillo.

Perillo trascina gli Azzurrini

L’attaccante pratese ex Empoli ha sbloccato il risultato al 45’, proprio allo scadere del primo tempo, permettendo all’Italia di andare all’intervallo avanti di una rete.

Il Cile ha trovato la risposta a inizio ripresa. Al 47’ Barrera ha trasformato un calcio di rigore, riportando il risultato in equilibrio. Gli Azzurrini non hanno però accusato il colpo e al 66’ sono tornati avanti ancora con Perillo, bravo a completare la doppietta e a firmare il gol del definitivo 2-1.

Croci titolare

Partito dal primo minuto anche Federico Croci. Il giovane talento della Fiorentina non ha trovato il gol, ma ha offerto una prova positiva, dando il proprio contributo alla squadra soprattutto sul piano tattico e mostrando intraprendenza nelle situazioni offensive.

Per l’Italia Under 18 arriva dunque una partenza positiva. Gli Azzurrini avranno ora altre tre gare amichevoli prima della fine della sosta per le nazionali. Martedì alle 12:30 gli azzurrini scenderanno di nuovo in campo per affrontare la Danimarca.