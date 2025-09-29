Giovanili: weekend quasi perfetto. Vincono tutte, inciampa solo l’Under 18

Under 16: Fiorentina 3-0 Juve Stabia

Continua la scia di vittorie; i 2010 di mister Cristiani restano imbattuti. Fiorentina partita subito alla grande, con una traversa di Barbone dopo pochi minuti e, subito dopo, il vantaggio col goal di Gobbo. Primo tempo in cui gli ospiti non reagiscono e sembrano quasi inesistenti. Alla ripresa, la squadra campana appare più decisa ma non riesce comunque a trovare la rete del pareggio. Gobbo può trovare la doppietta personale con un rigore, che spreca giocandosi il "cucchiaio" e facendo capire le sue intenzioni a Bonaiuto. Non stanco, trova il suo secondo goal al 60', infilandola in rete di tacco. Prima di ciò, il 2-0 era stato firmato interamente dai subentrati: Savino per Santomauro, che creano una bell'azione, culminata dal gol del secondo. (Leggi la cronaca della partita)