Giovanili: weekend quasi perfetto. Vincono tutte, inciampa solo l’Under 18
Primavera: Monza 1-2 Fiorentina—
La primavera di mister Galloppa trionfa a Monzello per la sua quarta vittoria in 6 gare di campionato, grazie alle reti di Montenegro (30') e Kone (42'). La risposta degli avversari non basta per strappare i 3 punti alla viola, nonostante i rischi di subire il secondo goal sul finale. (Leggi la cronaca della partita)
Under 18: Sassuolo 2-1 Fiorentina—
Eccola, l'unica formazione a non essersi aggiudicata i tre punti durante questa giornata. Partita che lascia tutti con l'amaro in bocca, poiché la vittoria dei neroverdi arriva in rimonta. Martini, dopo appena 7' di gioco, sfrutta una respinta corta del portiere avversario per portare in vantaggio i suoi. Al 70' però, i padroni di casa pareggiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La viola va in palla: solo 2' dopo subisce la seconda rete.
Under 17—
Il campionato Under 17 questa settimana era fermo. Niente partite per i classe 2009.
Under 16: Fiorentina 3-0 Juve Stabia—
Continua la scia di vittorie; i 2010 di mister Cristiani restano imbattuti. Fiorentina partita subito alla grande, con una traversa di Barbone dopo pochi minuti e, subito dopo, il vantaggio col goal di Gobbo. Primo tempo in cui gli ospiti non reagiscono e sembrano quasi inesistenti. Alla ripresa, la squadra campana appare più decisa ma non riesce comunque a trovare la rete del pareggio. Gobbo può trovare la doppietta personale con un rigore, che spreca giocandosi il "cucchiaio" e facendo capire le sue intenzioni a Bonaiuto. Non stanco, trova il suo secondo goal al 60', infilandola in rete di tacco. Prima di ciò, il 2-0 era stato firmato interamente dai subentrati: Savino per Santomauro, che creano una bell'azione, culminata dal gol del secondo. (Leggi la cronaca della partita)
Under 15: Fiorentina 5-1 Juve Stabia—
Anche qua stessa storia dell'Under 18: gli ospiti vanno in vantaggio, poi restano fregati. Prima vittoria dunque dei classe 2011, che subiscono l'unica rete dopo mezz'ora di gioco. A pareggiare i conti è Musah, seguito da Mantu e la doppietta di Mignemi. Chiude i giochi Mastromei da subentrato. Non male come prima vittoria! (Leggi la cronaca della partita)
