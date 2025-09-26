Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato ai canali ufficiali della società verso la sfida contro il Monza, che dopo 5 partite di campionato tallona i viola a un solo punto di distanza, 10 contro 9:
Primavera, Galloppa: “A Monza vogliamo scrivere la partita e la nostra storia”
Il tecnico usa una metafora efficace nell'intervista alla vigilia della gara contro i brianzoli
Come sempre si arriva alla partita con la massima attenzione, cercando di curare i particolari. Il campo sarà piccolo e sintetico, cercheremo di sfruttare i vantaggi che ci si presenteranno. Le distanze sono ridotte, loro sono abituati ma non è un alibi, sappiamo cosa dobbiamo fare. Il Monza è una squadra molto aggressiva, due attaccanti bravi e un play di qualità, pericolosi nelle ripartenze. Ai ragazzi ho detto che siamo solo all'inizio, è un altro anno e bisogna cercare di scrivere la nostra storia, con la penna nella nostra mano.
