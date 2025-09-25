Gianmarco Angiolini, centrocampista classe 2007 della Fiorentina Primavera, si è raccontato ai microfoni ufficiali del club:
Primavera, Angiolini: “Cresciuto qui, sogno la Prima squadra. Ma ho un piano B”
Le parole di Gianmarco Angiolini, centrocampista classe 2007 della Fiorentina Primavera
Giocare qui per me è un’emozione grandissima, sono cresciuto con questa maglia da quando avevo 8 anni. In famiglia mio babbo ha sempre giocato a calcio, ho lui come riferimento. Il mio idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo, anche se come caratteristiche sono molto diverso. Svolta? La svolta è stata con l’Under 17, l’anno prima avevo giocato poco e in quella stagione ho fatto bene, con 12 gol segnati.
La prima squadra—
Mi sono allenato con la prima squadra lo scorso anno e quest’anno. E’ stata un’emozione grandissima allenarsi con grandi campioni che vedevo in televisione.
Primavera—
Stiamo sempre insieme, ci troviamo bene. Lo spogliatoio è importantissimo e ci troviamo tutti bene insieme. Giocando qui da 11 anni in tanti siamo sempre insieme, come Atzeni, Dolfi, Maiorana. Sogno?Il sogno è quello di giocare qui in prima squadra, essere tra i grandi. L’obiettivo è fare il meglio possibile e arrivare comunque di far diventare la mia passione il mio lavoro.
Piano B—
Ho sempre visto il calcio come mio sogno, ma se non fossi riuscito a diventare un calciatore mi sarebbe piaciuto fare l’avvocato. Un mestiere impegnativo ma che mi ha sempre affascinato.
