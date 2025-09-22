Under 15 – La Fiorentina pareggia contro la Lazio. La cronaca

Nella ripresa la Lazio parte forte sfiorando la rete dopo 4 minuti. Il gol è nell"aria e due minuti più tardi arriva il vantaggio biancoceleste, dopo un batti e ribatti nell`area, la sfera arriva sui piedi di Di Palma che di potenza e precisione buca la rete per il vantaggio laziale. La gioia dura una manciata di minuti, perché all`11` la Fiorentina ristabilisce il pari con la rete di Lazzeri. La Lazio non ci sta e cerca di riportarsi in avanti, ma non riesce a concretizzare le molteplici occasioni create. Al 18` è protagonista il portiere biancoceleste, Bedori allunga la traiettoria della conclusione di Musah e lascia il risultato invariato.