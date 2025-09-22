Under 15 – La Fiorentina pareggia contro la Lazio. La cronaca

I giovani di Balestracci pareggiano contro i pari età laziali
Under 15 Nazionali – 2^ Giornata
Vi proponiamo un suntodella partita tratta dal sito ufficiale della Lazio. Partita viva fin dai primi minuti, dopo appena 120 secondi la Lazio sfiora la rete sugli sviluppi di un calcio di punizione, mentre un attimo dopo la Fiorentina risponde presente sfruttando un contropiede, ma il risultato non si sblocca. Al 25` grande occasione dei padroni di casa mentre la Fiorentina vede negarsi la gioia del vantaggio dal legno e la prima frazione di gioco termina a reti inviolate.
Nella ripresa la Lazio parte forte sfiorando la rete dopo 4 minuti. Il gol è nell"aria e due minuti più tardi arriva il vantaggio biancoceleste, dopo un batti e ribatti nell`area, la sfera arriva sui piedi di Di Palma che di potenza e precisione buca la rete per il vantaggio laziale. La gioia dura una manciata di minuti, perché all`11` la Fiorentina ristabilisce il pari con la rete di Lazzeri. La Lazio non ci sta e cerca di riportarsi in avanti, ma non riesce a concretizzare le molteplici occasioni create. Al 18` è protagonista il portiere biancoceleste, Bedori allunga la traiettoria della conclusione di Musah e lascia il risultato invariato.
LAZIO: Bedori (GK), Di Palma, (17`st Scarabotti) Iacomino (36`st Contestabile), Inter Landi, Boveri, Casali. Girotti (17`st Fusco), Morresi (26`st Kerxhaliu). Bacchi (26` st Coppola). Pellegrino (36`st Alvaro), Caputo (36`st Galli) A disp.: Frattallone (GK), Pastano All.: Fazi
FIORENTINA: Fusi (GK, Pistone, Perdoncin (7`st Lomi), Di Saro (7`st Innocenti), Febbraio, Haxhiraj (18`st Mustapha), Manto (36`st Plepi), Musah, Carpita (18`st Latini), Lazzeri (36`st Sorbini), Mignemi A disp.:Bai (GK), Cortonesi, Napoli. All.: Balestracci.
Marcatori: 6` st Di Palma (L), 11` st Lazzeri (F)