Ai canali ufficiali della Fiorentina, dopo la vittoria sul Lecce ha parlato anche il classe 2006 centrocampista della Primavera Gabriele Conti, autore del gol vittoria. Queste le sue parole:
Primavera viola, Conti: “Che emozione il primo gol, ora Galloppa ci deve una cena”
Il centrocampista classe 2006 contro il Lecce ha firmato la rete della vittoria
Per noi era troppo importante vincere ed il gol, il primo in campionato per me è stato una gioia immensa, speravo che arrivasse il prima possibile. In ritiro ho lavorato molto ed anche in campo oggi ci credevo, avevo voglia di fare e sono ovviamente soddisfatto. Cosa mi ha detto Galloppa? Il mister ci deve una cena, altroché, ce l'avevo promesso, poi inizieremo a pensare al prossimo avversario.
