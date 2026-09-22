Il settore giovanile viola è impegnato in un altro fine settimana di gare, in quello che per alcuni è l'ultimo incontro che precede la prima sosta stagionale.

Il posticipo della quarta giornata di campionato under 18 a girone unico vede la Fiorentina andare in scena contro il Monza. Under 17 in campo al Viola Park per superare i pari età del Lecce. Under 16 e Under 15 ospiti delle rispettive compagini del Frosinone, nella partita che per entrambe vale la seconda uscita stagionale. Ancora da definire invece il calendario dell'under 14.

Di seguito vi presentiamo il riepilogo dettagliato.

UNDER 18

Goleada viola sul campo dei brianzoli, nella partita che segnala una grande risposta dei ragazzi di mister Capparella. Dopo la sconfitta maturata al Viola Park la scorsa giornata per mano del Como, i toscani rifilano 5 goal al Monza. Grandi protagonisti del Match sono Amenta, Barbone, Nwagwu e Egharewba (2), che con le loro marcature affossano i lombardi. Ottima prova per i gigliati che rimangono in scia delle squadre in testa al girone. Fiorentina che sale a tre vittorie in campionato nei quattro impegni disputati fin qui. Prossimo incontro contro la Lazio, che al termine della prima sosta stagionale, farà visita al Viola Park, in quello che sarà il match valevole per la quinta giornata di campionato. Appuntamento al week end del 4 ottobre.

UNDER 17

Un'altra valanga viola si abbatte sul Lecce, con gli uomini di mister Cristiani che spazzano via i salentini. Il risultato è perentorio al viola park, finisce 5-1 in favore dei gigliati. In una partita senza storia, la Fiorentina trova il vantaggio dopo cinque minuti grazie ad una splendida rovesciata di Sharka. Salvo la rete del pareggio al 20', i viola restano padroni della partita grazie ad una super prestazione di Gobbo (autore di una tripletta) e al raddoppio personale di Sharka. Manita che consegna ai gigliati il terzo posto in classifica, dietro solo a Roma e Empoli, che mantengono il punteggio pieno. I classe 2010 dovranno confermare questa prestazione anche al rientro dalla sosta. Il prossimo impegno è fissato domenica 4 ottobre sul campo della Juve Stabia, al momento fanalino di coda del girone C.

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UNDER 16

I ragazzi di mister Balestracci superano lo scoglio Frosinone, in una partita che si rivela molto più ostica del previsto. I viola classe 2011 affrontavano i pari età ciociari, che erano a caccia dei primi punti in campionato. A decidere la gara è la prima frazione, nella quale i viola sono abili nel concretizzare le occasioni che si presentano a loro favore. Apre i conti Floro Flores, grazie ad un calcio di punizione che termina alle spalle del portiere. Raddoppia Carpita scartando un regalo della difesa avversaria. Nonostante un buon Frosinone, nella ripresa i gigliati mantengono intatto il vantaggio. Il risultato finale è dunque 2-0 Fiorentina. Nessuna sosta per l'under 16, il prossimo fine settimana al Viola Park arriva la Lazio, nello scontro diretto che potrebbe definire la nuova capolista del girone.

UNDER 15

Stessi avversari, diverso risultato per i classe 2012 viola, che non riescono a trovare la vittoria sul campo ciociaro. I ragazzi di mister Zaza non riescono a confermare il successo della scorsa settimana, venendo frenati da un ottimo Frosinone. Match in cui succede tutto nel secondo tempo. A spezzare l'equilibrio ci pensa Remorini, con una coclusione rasoterra imparabile. Vantaggio che dura solo 4 minuti, con la rete dei padroni di casa che fissa il risultato finale sul punteggio di 1-1. Solo Napoli, Lazio e Roma rimangono a punteggio pieno, con la Fiorentina che insegue a quota 4 punti. Prossimo impegno al Viola Park proprio contro la Lazio, nel match valevole per la terza giornata di campionato.

UNDER 14

Calendario in attesa di aggiornamento per la prossima stagione