La partita

La Fiorentina ospita il Verona penultimo in classifica e reduce da due pareggi in rimonta che hanno scacciato via (almeno per il momento) la possibilità di un esonero per il tecnico Baroni. I viola, dopo aver raggiunto il primo posto del girone in Conference, vogliono trovare i tre punti per continuare la rincorsa alle posizioni più nobili della classifica.

La Fiorentina

Vincenzo Italiano dovrà sicuramente rinunciare a Nico Gonzalez, per l'argentino la speranza resta quella di essere disponibile per la Supercoppa di gennaio. Tra i pali, nonostante le ottime risposte si Chirstensen negli impegni di coppa Italia e Conference, torna Terracciano. Davanti a lui conferme per Biraghi e Kayode sugli esterni, mentre è ballottaggio per la coppia centrale, con tre giocatori per due maglie. A centrocampo, con Arthur non al meglio, Italiano potrebbe proporre Maxime Lopez al fianco di Duncan. Sulla linea dei trequartisti torna Jack Bonaventura in mezzo, dopo aver saltato la trasferta in Ungheria, mentre sugli esterni potrebbero agire Sottil e Ikonè, anche se scalpita Kouamè. Davanti ballottaggio tra Nzola e Beltran, con il primo in vantaggio.

Il Verona

Baroni non avrà a disposizione Duda per la trasferta di Firenze, causa squalifica. Per questo in mezzo al campo dovrebbe agire Hongla al fianco di Folorunsho. Davanti, invece, conferme per Djuric nel ruolo di unica punta, nonostante le due reti decisive segnate da Henry nelle ultime due sfide. Il francese è pronto ad entrare dalla panchina. I ballottaggi per Baroni riguardano il reparto arretrato, con la coppia centrale che dovrebbe scendere in campo a Firenze formata da Hien e Magnani, anche se Coppola e Amione hanno ben impressionato nella sfida casalinga contro la Lazio di Ciro Immobile.

FORMAZIONI

Serie A 17/dicembre ore 15:00 FIORENTINA VERONA 4-2-3-1 Modulo 4-2-3-1 Italiano Allenatore Baroni

In campo TERRACCIANO 1 KAYODE 33 MILENKOVIC 4 MARTINEZ QUARTA 28 BIRAGHI 3 MAXIME LOPEZ 8 DUNCAN 32 IKONE' 10 BONAVENTURA 5 SOTTIL 7 NZOLA 18 MONTIPO' 1 TCHATCHOUA 38 HIEN 6 MAGNANI 23 TERRACCIANO 24 FOLORUNSHO 90 HONGLA 18 NGONGE 26 SUSLOV 31 LAZOVIC 8 DJURIC 11