Nico Gonzalez ci vediamo nel 2024. Italiano spera per la Supercoppa

La Nazione fa il punto delle condizioni fisiche di Nico Gonzalez. L'argentino non ha mai perso il sorriso da giovedì sera, come fatto intravedere nella sua storia Instagram. La giornata di ieri è stata sospensiva, Nico non si è ancora sottoposto ad accertamenti. La Fiorentina dovrebbe emettere un comunicato nella giornata di oggi, chiarando un po' il tutto. Da capire è l'entità del problema fisico. Se l'ex Stoccarda ha una lesione o no. Se fosse di primo grade in due settimane Italiano riavrebbe il suo 10. Se invece fosse di secondo grado ci sarebbero molte perplessità sulla sua partecipazione alla Supercoppa in Arabia.