Dal Viola Park: Arthur non al meglio, Nzola in pole su Beltran. La probabile formazione

Vigilia di campionato per la Fiorentina, impegnata domenica alle 15 allo stadio Franchi contro il Verona. La squadra di Vincenzo Italiano si è allenata questa mattina alle 11 al Viola Park. Secondo quanto riportato in "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana, Sottil e Bonaventura si sono allenati regolarmente in gruppo e, quindi, dovrebbero partire dal primo minuto contro gli scaligeri. Anche Arthur ha lavorato con i compagni, ma non è ancora al cento per cento. Da valutare le sue condizioni fisiche. Se non dovesse farcela, al suo posto giocherà Maxime Lopez. In attacco Nzola è in pole su Beltran. Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo Radio Bruno Toscana: Terracciano, Kayode, Quarta, Milenkovic, Biraghi, Duncan, Lopez, Bonaventura, Ikoné, Nzola, Sottil.