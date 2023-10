Fiorentina-Cukaricki è la terza partita del girone F di Conference League per la squadra allenata da Vincenzo Italiano, reduce da due pareggi. Al Franchi arriva la compagine serba, ultima con zero punti.

Molto probabilmente Vincenzo Italiano cambierà diversi interpreti rispetto a quanto visto domenica contro l'Empoli, con molti giocatori a caccia di un'occasione per emergere. Come detto dal tecnico viola in conferenza stampa, saranno assenti Bonaventura e Biraghi, bisognoso di riposo il primo e ancora acciaccato il secondo. In porta si dovrebbe rivedere Christensen, con Kayode (fresco di rinnovo) pronto ad essere confermato a destra. A sinistra potrebbe toccare ancora una volta a Parisi, con al centro la coppia Martinez Quarta-Ranieri. La mediana potrebbe venire completamente rivoluzionata, con Maxime Lopez e Mandragora, con Barak pronto ad agire sulla trequarti. A destra potrebbe tornare Ikoné, con Nico Gonzalez a riposo, e a sinistra toccherà a Kouamé. Davanti occasione per Beltran.