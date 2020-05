Adami: “Che emozione lo scudetto al Franchi. Amo essere un mediano, Badelj mio riferimento”

Greta Adami, centrocampista della Fiorentina Women’s, è intervenuta in una diretta instagram della presentatrice Fausta Belli, queste le sue parole:

Tra i due episodi più emozionanti della mia carriera c’è sicuramente lo scudetto al Franchi davanti a circa otto mila persone. Per il calcio femminile era un’atmosfera mai vista, considerando che ancora non godeva della popolarità di adesso.

Amo il mio rulo, il mediamo è sempre al centro dell’azione, sia in attacco che in difesa. Non esiste ruolo più bello. Mi considero un mediano anche nella vita, sono molto partecipe ed aiuto le persone nel momento del bisogno. Se fossi un calciatore uomo vorrei essere Badelj o Pirlo.

In questo momento è difficile allenarsi restando chiuse nelle proprie abitazioni, anche se dobbiamo restare in froma per l’eventuale ripresa. Noi ragazze della Fiorentina ci sentiamo tutti i giorni, in attesa del 18 maggio, giorno in cui dovremmo ricominciare ad allenarci. Mi manca uscire di casa, andare al mare e soprattutto giocare a calcio.

Firenze ha sempre avuto un occhio di rigurado per il calcio femminile. Quando la Fiorentina decise di acquistare il Firenze calcio, fu una cosa estremamente positiva, la vecchia proprietà aveva grossi problemi economici. Vedendo i passi da gigante che ci sono stati negli ultimi 5 anni, penso che il nostro movimento potrà crescere sempre di più. Speriamo di essere riconosciute professioniste il prima possibile.