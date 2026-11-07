L'analisi di Pinones Arce sul prossimo appuntamento della sua Fiorentina Femminile

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

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L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha parlato ai microfoni ufficiali viola in vista della sfida di domani, ore 15.00, contro la Ternana Women. Queste le sue parole:

Le perfomarce che stiamo facendo sono buone e stiamo anche giocando bene. Adesso serve capire come diventare ancora più pericolose e avere occasioni ancora più grandi. Abbiamo lavorato durante la settimana, le ragazze lo stanno facendo molto bene e adesso è arrivato il momento di farlo vedere anche nelle partite. C'è voglia di arrivare ai risultati.

Sulla partita

Il campo della Ternana è anche più piccolo nelle misure, rispetto a come siamo abituati. Loro cercheranno di fare il loro gioco, con al possibilità di andare a difendere alte o basse. Stanno facendo un bel lavoro. Adesso tocca a noi far vedere il nostro calcio. Non sarà come le altre partite.
Pinones Arce

Sulla squadra

È importante capire il valore della squadra: tutte devono essere pronte e preparate a lavorare e migliorarsi ogni giorno. Io utilizzo tutte quelle che mi dimostrano di crederci.

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