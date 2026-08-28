La Fiorentina Femminile torna in campo domenica sera al Viola Park per la seconda giornata di Serie A Women's Cup. Ecco dove vederla
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La Fiorentina Femminile torna in campo domenica sera al Viola Park per la seconda giornata di Serie A Women's Cup. Le viola affronteranno la Ternana con l'obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata all'esordio contro il Sassuolo. Appuntamento dunque domenica sera al Viola Park, con la Fiorentina Femminile chiamata a conquistare i primi punti nella competizione dopo il ko all'esordio.
Dove vederla in TV e streaming
|Domenica 23 agosto, ore 18:00
|stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli
|TV
|-
|Streaming
|Canale YouTube della Serie A Women
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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