La Fiorentina Femminile torna in campo domenica sera al Viola Park per la seconda giornata di Serie A Women's Cup. Ecco dove vederla

Redazione VN
Fabbian

VIDEO VN - Fabbian saluta la Fiorentina: l'uscita dal Viola Park

La Fiorentina Femminile torna in campo domenica sera al Viola Park per la seconda giornata di Serie A Women's Cup. Le viola affronteranno la Ternana con l'obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata all'esordio contro il Sassuolo. Appuntamento dunque domenica sera al Viola Park, con la Fiorentina Femminile chiamata a conquistare i primi punti nella competizione dopo il ko all'esordio.

Dove vederla in TV e streaming

Domenica 23 agosto, ore 18:00 stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli
TV -
Streaming Canale YouTube della Serie A Women

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Dove vederla femminile 2026 27

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