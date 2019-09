Pezzella/1: “Rimasto per non essere accostato a un periodo triste per Firenze. Commisso 12° uomo in campo”

“Cosa mi ha spinto a restare? La voglia di cancellare le sofferenze dell’ultimo campionato. Non volevo abbinare il mio nome a un periodo triste per Firenze e i tifosi viola”. Così il capitano viola German Pezzella inizia l’intervista che troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport, sottolineando come ancora la classifica non fotografi il valore reale di Fiorentina (e Milan). Le prestazioni però non sono mancate: “Ho goduto in Fiorentina-Juve anche se non abbiamo vinto. I nostri tifosi hanno visto una squadra capace di imporre le proprie idee. E ho goduto anche in Fiorentina-Napoli”. E gli sulle prospettive stagionali “la società non pretende di conquistare subito un posto in Europa ma vuole una squadra che sia capace di giocarsela alla pari contro chiunque”. Per il momento obiettivo centrato.

L’arrivo di Commisso ha riportato entusiasmo – sottolineato dai 28.000 abbonati – e il capitano viola considera il nuovo proprietario viola il dodicesimo uomo in campo, visto che incoraggia la squadra e si interessa anche delle cose extra calcio: “Con lui parlo un po’ inglese e un po’ in italiano, ma è impossibile non capire i suoi pensieri”.