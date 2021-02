Di Gennaro: “Partita di domani è uno spartiacque. Chiesa? E’ migliorato rispetto a Firenze”

L’ex viola Antonio Di Gennaro, oggi opinionista televisivo e radiofonico, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni più importanti. Dal rendimento di Chiesa in bianconero, ala delicata sfida di domani tra Fiorentina e Spezia:



Chiesa criticato a Firenze? Ancora non era perfetto nelle scelte, e ci si soffermava sul fatto che non facesse il salto di qualità. Oggi è migliorato, anche se non gioca sempre. Partita di domani come spartiacque? Sì, ora arriveranno altre squadre in lotta per salvarsi. La vittoria all’Allianz Stadium è stata più che fondamentale, immaginatevi dove sarebbe la Fiorentina oggi senza quei tre punti. Con la Sampdoria hanno giocato bene, ma la differenza sta nel fatto che Ranieri i cambi li aveva, Prandelli no. Giustamente il tecnico ha ricordato che la lotta è quella per non retrocedere