Kouame: “In campo per vincere. Momento particolare, ma dobbiamo lottare insieme”

Christian Koaume spera domani in una maglia da titolare con lo Spezia. Il calciatore ivoriano si è espresso così ai social della Fiorentina, al termine dell’allenamento odierno:

Ci siamo allenati molto bene: domani speriamo di fare una bella partita e prenderci i tre punti. Siamo consapevoli della nostra forza, perciò andremo in campo per provare a vincere. Gruppo unito? Ce lo chiede il mister ed è quello che ci vuole, perché è un momento particolare. Dobbiamo stare insieme per lottare.