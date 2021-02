Lo spezzino Vignali: “Fantastico raggiungere certi risultati. La Serie A sembrava una battuta”

L’esterno dello Spezia Luca Vignali ha parlato a Sky Sport del momento dei suoi, in vista della partita con la Fiorentina:

L’abbiamo preparata benissimo, sapevamo come muoverci e conoscevamo i loro punti di forza. Non dovevamo concedergli ripartenze. Raggiungere questi risultati insieme ai miei compagni è una cosa fantastica. La Serie A? Sembrava una battuta a ripensare a quando andavo in curva. Bastoni? Ci gioco da 15 anni fin dai tempi delle giovanili.