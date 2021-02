Agudelo: “Spero di segnare al Franchi. Falso nove? Mi diverto come un pazzo”. Su Italiano…

“Spero di segnare al Franchi”. Non ha dubbi Kevin Agudelo. Quella di domani sarà senza dubbio una partita speciale per lui. Dalla casacca viola è passato solo per una breve apparizione e nonostante in molti riconoscessero le sue qualità ha avuto pochissimi momenti per mettersi in mostra. Nel Golfo per cercare riscatto, il presente del colombiano si chiama Spezia: alla vigilia del match con la Fiorentina si è raccontato ai microfoni de Il Secolo XIX. Finalmente, il feeling giusto è scattato con Italiano: “Sono contento, mai mi sarei aspettato di rendere così bene. Mi ha chiesto lui di giocare davanti, quando lo ha fatto gli ho risposto che ce l’avrei messa tutta”. Un successo nel ruolo dovuto anche al bel rapporto con lo stesso allenatore, definito una vera e propria forza della natura e uno dei fattori fondamentali per il gioco. Clicca qui per il resto dell’intervista.