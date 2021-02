Agudelo e Saponara: i due ex viola a caccia della rivincita con la maglia dello Spezia

Domani al Franchi arriva lo Spezia. Impossibile allora non pensare agli ex viola Kevin Agudelo e Riccardo Saponara. Proprio su di loro si concentra il Corriere dello Sport. I due vogliono dimostrare alla Fiorentina che cederli è stata la scelta sbagliata. Per loro, quindi, sarà, un’occasione particolare. Italiano dovrebbe schierarli titolare, lo Spezia vuole giocarsi la partita senza alcun timore reverenziale, con un’identità precisa contro chiunque e un progetto tecnico–tattico marcato e redditizio.