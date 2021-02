Repubblica Firenze si concentra sulle differenze tra Fiorentina e Spezia, avversarie domani sera. Al di là della classifica, che vede le Aquile avanti di due punti, non pare esserci confronto.

I viola hanno il settimo money ingaggi (55 milioni). I liguri sono addirittura dietro al Crotone con 22 milioni. Italiano percepisce lo stipendio più basso rispetto a tutti i suoi colleghi ( 500 mila euro).

Guardando i calciatori, poi, il confronto proprio non regge. Soltanto Zoet e Farias arrivano al milione come stipendio, tutti gli altri sono sotto al mezzo milione annuo. Per intendersi, nella Fiorentina soltanto quattro in tutta la rosa sono sotto a quest’ultima cifra e ben 12 percepiscono più dei due calciatori più pagati tra i liguri. Lo Spezia poi si allena in un centro sportivo inaugurato nel 2013, super attrezzato e con strutture all’avanguardia. La Fiorentina ne avrà presto uno che sarà tra i migliori non solo in Italia ma anche in Europa e dunque da quel punto di vista non temerà più confronti.